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9 июня 2021 12:23

Картинки дня: 9 июня 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
В зоопарке польского города Плок родились котята в семье амурских тигров

В зоопарке польского города Плок родились котята в семье амурских тигров

Поля люпинов цветут в Дании

Поля люпинов цветут в Дании

Торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Мощная воронка прошла более 20 километров. Сильные порывы ветра разрушили десятки домов и повредили городскую инфраструктру

Торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Мощная воронка прошла более 20 километров. Сильные порывы ветра разрушили десятки домов и повредили городскую инфраструктру

Национальная команда по футболу под руководством Станислава Черчесова провела открытую тренировку для болельщиков на стадионе «ВТБ Арена»

Национальная команда по футболу под руководством Станислава Черчесова провела открытую тренировку для болельщиков на стадионе «ВТБ Арена»

Инсталляция участников арт-группы Mutoid Waste Company "Гора Трэшмор" на пляже в Корнуолле в преддверии саммита G7

Инсталляция участников арт-группы Mutoid Waste Company "Гора Трэшмор" на пляже в Корнуолле в преддверии саммита G7

На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров

На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров

Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью. Причина бедствия – в бесконтрольном сбросе неочищенных промышленных и бытовых стоков

Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью. Причина бедствия – в бесконтрольном сбросе неочищенных промышленных и бытовых стоков

В Женеве огораживают резиденцию, где 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена

В Женеве огораживают резиденцию, где 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros