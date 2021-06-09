Картинки дня: 9 июня 2021 года, среда

В зоопарке польского города Плок родились котята в семье амурских тигров
Поля люпинов цветут в Дании
Торнадо обрушился на американский штат Колорадо. Мощная воронка прошла более 20 километров. Сильные порывы ветра разрушили десятки домов и повредили городскую инфраструктру
Национальная команда по футболу под руководством Станислава Черчесова провела открытую тренировку для болельщиков на стадионе «ВТБ Арена»
Инсталляция участников арт-группы Mutoid Waste Company "Гора Трэшмор" на пляже в Корнуолле в преддверии саммита G7
На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров
Мраморное море в районе Стамбула покрылось густой слизью. Причина бедствия – в бесконтрольном сбросе неочищенных промышленных и бытовых стоков
В Женеве огораживают резиденцию, где 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Roland Garros