Картинки дня: 10 июня 2021 года, четверг

Австралийский штат Новый Южный Уэльс завалило снегом
Проливные дожди, обрушились на индийский город Мумбаи
В столице Германии начался второй этап кинофестиваля Берлинале. Теперь зрителям покажут фильмы конкурсной программы. Первая часть кинематографического форума прошла весной в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений
Началась первая поездка Джозефа Байдена в Европу в качестве президента США. В начале турне он выступил перед военными на американской базе в Британии
У пригородов Неве-Илан и Абу-Гош в Израиле бушуют лесные пожары
Стоящий на вооружении Великобритании военный корабль HMS Defender прошел через Босфор в Черное море
Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Южной Корее
В Кировской области завершился Великорецкий крестный ход - один из самых крупных в стране. В этом году в нём участвовали около 17 тысяч паломников
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж»