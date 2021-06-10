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10 июня 2021 12:50

Картинки дня: 10 июня 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Австралийский штат Новый Южный Уэльс завалило снегом

Австралийский штат Новый Южный Уэльс завалило снегом

Проливные дожди, обрушились на индийский город Мумбаи

Проливные дожди, обрушились на индийский город Мумбаи

В столице Германии начался второй этап кинофестиваля Берлинале. Теперь зрителям покажут фильмы конкурсной программы. Первая часть кинематографического форума прошла весной в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений

В столице Германии начался второй этап кинофестиваля Берлинале. Теперь зрителям покажут фильмы конкурсной программы. Первая часть кинематографического форума прошла весной в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений

Началась первая поездка Джозефа Байдена в Европу в качестве президента США. В начале турне он выступил перед военными на американской базе в Британии

Началась первая поездка Джозефа Байдена в Европу в качестве президента США. В начале турне он выступил перед военными на американской базе в Британии

У пригородов Неве-Илан и Абу-Гош в Израиле бушуют лесные пожары

У пригородов Неве-Илан и Абу-Гош в Израиле бушуют лесные пожары

Стоящий на вооружении Великобритании военный корабль HMS Defender прошел через Босфор в Черное море

Стоящий на вооружении Великобритании военный корабль HMS Defender прошел через Босфор в Черное море

Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Южной Корее

Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Южной Корее

В Кировской области завершился Великорецкий крестный ход - один из самых крупных в стране. В этом году в нём участвовали около 17 тысяч паломников

В Кировской области завершился Великорецкий крестный ход - один из самых крупных в стране. В этом году в нём участвовали около 17 тысяч паломников

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж»

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж»