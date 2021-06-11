Картинки дня: 11 июня 2021 года, пятница

Пес спасается от жары в фонтане в Цюрихе
Перформанс в британском Корнуолле по случаю, открывающегося там сегодня саммита G7
Впервые за 50 лет жители Земли смогли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение
Сильный туман накрыл австралийский Сидней
Россиянин Илья Иванюк стал победителем в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Российский спортсмен показал результат 2,33 метра
Во время первого зарубежного визита президента США прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джо Байдена
Марсоход Zhurong показал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи,он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой
Морской лев выбрался на пляж в Калифорнии
Тренировка сборной Турции по футболу прошла в Риме перед матчем-открытием Евро-2020 против сборной Италии