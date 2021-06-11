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11 июня 2021 12:29

Картинки дня: 11 июня 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Пес спасается от жары в фонтане в Цюрихе

Пес спасается от жары в фонтане в Цюрихе

Перформанс в британском Корнуолле по случаю, открывающегося там сегодня саммита G7

Перформанс в британском Корнуолле по случаю, открывающегося там сегодня саммита G7

Впервые за 50 лет жители Земли смогли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

Впервые за 50 лет жители Земли смогли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

Сильный туман накрыл австралийский Сидней

Сильный туман накрыл австралийский Сидней

Россиянин Илья Иванюк стал победителем в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Российский спортсмен показал результат 2,33 метра

Россиянин Илья Иванюк стал победителем в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Российский спортсмен показал результат 2,33 метра

Во время первого зарубежного визита президента США прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джо Байдена

Во время первого зарубежного визита президента США прошла встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Джо Байдена

Марсоход Zhurong показал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи,он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой

Марсоход Zhurong показал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи,он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой

Морской лев выбрался на пляж в Калифорнии

Морской лев выбрался на пляж в Калифорнии

Тренировка сборной Турции по футболу прошла в Риме перед матчем-открытием Евро-2020 против сборной Италии

Тренировка сборной Турции по футболу прошла в Риме перед матчем-открытием Евро-2020 против сборной Италии