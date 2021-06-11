Картинки дня: 11 июня 2021 года, пятница

Марсоход Zhurong показал селфи с посадочным модулем миссии Tianwen-1. Чтобы сделать селфи,он отъехал примерно на шесть метров от модуля, поставил камеру на поверхность, вернулся к Tianwen-1 и запечатлел себя с "родительской" платформой