Картинки дня: 12 июня 2021 года, суббота

Ферму с кенгуру засыпало снегом в Австралии
Королева Елизавета II разрезает торт церемониальной саблей перед саммитом G7
Церемония открытия Евро-2020
Перуанцы ждут результатов президентских выборов
Маки на рапсовом поле, снятые с дрона во французской коммуне Бантузель
Инсталляция в городке Сент-Айвс, недалеко от места проведения саммита G7
145-я выставка собак Вестминстерского клуба собаководства в особняке Линдхерст в Нью-Йорке
Болельщики в московской фан-зоне перед матчем открытия Евро-2020
В марте 71-й Берлинский международный кинофестиваль состоялся в онлайн-формате - в июне он открылся в обычном режиме