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12 июня 2021 16:37

Картинки дня: 12 июня 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Ферму с кенгуру засыпало снегом в Австралии

Ферму с кенгуру засыпало снегом в Австралии

Королева Елизавета II разрезает торт церемониальной саблей перед саммитом G7

Королева Елизавета II разрезает торт церемониальной саблей перед саммитом G7

Церемония открытия Евро-2020

Церемония открытия Евро-2020

Перуанцы ждут результатов президентских выборов

Перуанцы ждут результатов президентских выборов

Маки на рапсовом поле, снятые с дрона во французской коммуне Бантузель

Маки на рапсовом поле, снятые с дрона во французской коммуне Бантузель

Инсталляция в городке Сент-Айвс, недалеко от места проведения саммита G7

Инсталляция в городке Сент-Айвс, недалеко от места проведения саммита G7

145-я выставка собак Вестминстерского клуба собаководства в особняке Линдхерст в Нью-Йорке

145-я выставка собак Вестминстерского клуба собаководства в особняке Линдхерст в Нью-Йорке

Болельщики в московской фан-зоне перед матчем открытия Евро-2020

Болельщики в московской фан-зоне перед матчем открытия Евро-2020

В марте 71-й Берлинский международный кинофестиваль состоялся в онлайн-формате - в июне он открылся в обычном режиме

В марте 71-й Берлинский международный кинофестиваль состоялся в онлайн-формате - в июне он открылся в обычном режиме