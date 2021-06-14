Картинки дня: 15 июня 2021 года, вторник

Болельщики сборной Польши на стадионе в Санкт-Петербурге после поражения от словаков.
Похороны пяти бойцов сил обороны ЛНР, погибших 11 июня после нападения украинских военных.
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC.
Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл слишком далеко отбежал от ворот во время атаки и, когда чехи перехватили мяч, не успел вернуться назад, пропустив второй гол.
"Кот-оракул" Ахилл перед выбором победителя в игре "Польша - Словакия" чемпионата Европы по футболу.
В Нью-Йорке в 145-й раз прошла престижная выставка собак Westminster Kennel.
Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет. Парламент страны утвердил новое с перевесом всего в один голос.
Президент США Джо Байден перед встречей с королевой Елизаветой II в Лондоне.
Болельщицы сборной Хорватии следят за ходом матча национальной команды в Загребе.