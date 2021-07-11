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11 июля 2021 16:28

Картинки дня: 11 июля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Ирландии проходит «Ночь костров» - праздник, посвященный победе протестантского короля Вильгельма III Оранского над католическим королем Яковом II в XVII веке

В Ирландии проходит «Ночь костров» - праздник, посвященный победе протестантского короля Вильгельма III Оранского над католическим королем Яковом II в XVII веке

После победы Аргентины в Кубке Америки Лионель Месси прямо с поля позвонил жене и трем сыновьям - они не были на матче из-за коронавирусных ограничений

После победы Аргентины в Кубке Америки Лионель Месси прямо с поля позвонил жене и трем сыновьям - они не были на матче из-за коронавирусных ограничений

Участники 74-го Каннского фестиваля проходят через ограждения

Участники 74-го Каннского фестиваля проходят через ограждения

На турнире UFC264 легковес из Ирландии Конор Макгрегор сломал ногу и в первом же раунде проиграл американцу Дастину Порье

На турнире UFC264 легковес из Ирландии Конор Макгрегор сломал ногу и в первом же раунде проиграл американцу Дастину Порье

Австралийский тяжеловес Тай Туиваса празднует победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC264

Австралийский тяжеловес Тай Туиваса празднует победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC264

В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли - со временем героя Гражданской войны в США стали считать символом рабства и расизма

В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли - со временем героя Гражданской войны в США стали считать символом рабства и расизма

Четырнадцатый этап Тур де Франс 2021 стартовал в городе Каркасон

Четырнадцатый этап Тур де Франс 2021 стартовал в городе Каркасон

Вид сверху на Жалузи - беднейший район Порт-о-Пренса, столицы Гаити

Вид сверху на Жалузи - беднейший район Порт-о-Пренса, столицы Гаити

Вид с борта самолета, на котором экс-президент Америки Дональд Трамп полетел в Лас-Вегас на бой Дастин Порье - Конор Макгрегор

Вид с борта самолета, на котором экс-президент Америки Дональд Трамп полетел в Лас-Вегас на бой Дастин Порье - Конор Макгрегор