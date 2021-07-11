Картинки дня: 11 июля 2021 года, воскресенье

В Ирландии проходит «Ночь костров» - праздник, посвященный победе протестантского короля Вильгельма III Оранского над католическим королем Яковом II в XVII веке
После победы Аргентины в Кубке Америки Лионель Месси прямо с поля позвонил жене и трем сыновьям - они не были на матче из-за коронавирусных ограничений
Участники 74-го Каннского фестиваля проходят через ограждения
На турнире UFC264 легковес из Ирландии Конор Макгрегор сломал ногу и в первом же раунде проиграл американцу Дастину Порье
Австралийский тяжеловес Тай Туиваса празднует победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC264
В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли - со временем героя Гражданской войны в США стали считать символом рабства и расизма
Четырнадцатый этап Тур де Франс 2021 стартовал в городе Каркасон
Вид сверху на Жалузи - беднейший район Порт-о-Пренса, столицы Гаити
Вид с борта самолета, на котором экс-президент Америки Дональд Трамп полетел в Лас-Вегас на бой Дастин Порье - Конор Макгрегор