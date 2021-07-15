Картинки дня: 16 июля 2021 года, пятница

Бразильская фотомодель София Рейсинг на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Велогонщики "Тур де Франс" штурмуют горные этапы многодневки, забираясь выше облаков.
Рыбак занят своим хобби на фоне живописного заката на озере Хамана в Японии.
Свежие могилы для жертв ковида в столице Индонезии городе Джакарта.
Власти Германии заявили о 45 жертвах разрушительного наводнения на западе страны.
Дели, Индия. Минута отдыха работника пункта тестирования на коронавирусную инфекцию.
Проживающие в США выходцы из Кубы проводят митинги солидарности с протестующими на Острове свободы.
Испанская туриндустрия фиксирует лишь 65% заполняемости отелей, в сравнении с временами до начала пандемии. На фото - отдых на пляже Барселоны.
В Киеве у здания Верховной рады произошли стычки между бывшими работниками силовых структур страны и полицейскими. Собравшиеся у стен парламента экс-силовики требовали пересчета пенсионных выплат.