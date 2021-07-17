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17 июля 2021 13:11

Картинки дня: 17 июля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Сильные пожары охватили сразу 10 американских штатов на западе страны. От огня спасаются бегством не только люди, но и животные. Из сгоревшей дотла индейской резервации в штате Вашингтон сбежали десятки лошадей

Сильные пожары охватили сразу 10 американских штатов на западе страны. От огня спасаются бегством не только люди, но и животные. Из сгоревшей дотла индейской резервации в штате Вашингтон сбежали десятки лошадей

Эйфелева башня открылась для посетителей после перерыва из-за ограничений в период пандемии COVID-19

Эйфелева башня открылась для посетителей после перерыва из-за ограничений в период пандемии COVID-19

Жара в Киеве побила 141-летний рекорд

Жара в Киеве побила 141-летний рекорд

В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу - 13 215 случаев заражения

В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу - 13 215 случаев заражения

Американская актриса Шэрон Стоун на благотворительном вечере amfAR в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля

Американская актриса Шэрон Стоун на благотворительном вечере amfAR в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек. К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек. К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация

Фермеры из Колорадо стригут альпак

Фермеры из Колорадо стригут альпак

Порядка 15 человек пострадали в ходе столкновений демонстрантов с военными в Триполи на севере Ливана. Пострадавшие есть и среди митингующих, и среди солдат

Порядка 15 человек пострадали в ходе столкновений демонстрантов с военными в Триполи на севере Ливана. Пострадавшие есть и среди митингующих, и среди солдат

Токио в преддверии Олимпиады-2020

Токио в преддверии Олимпиады-2020