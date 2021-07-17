Картинки дня: 17 июля 2021 года, суббота

Сильные пожары охватили сразу 10 американских штатов на западе страны. От огня спасаются бегством не только люди, но и животные. Из сгоревшей дотла индейской резервации в штате Вашингтон сбежали десятки лошадей
Эйфелева башня открылась для посетителей после перерыва из-за ограничений в период пандемии COVID-19
Жара в Киеве побила 141-летний рекорд
В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу - 13 215 случаев заражения
Американская актриса Шэрон Стоун на благотворительном вечере amfAR в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля
Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек. К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация
Фермеры из Колорадо стригут альпак
Порядка 15 человек пострадали в ходе столкновений демонстрантов с военными в Триполи на севере Ливана. Пострадавшие есть и среди митингующих, и среди солдат
Токио в преддверии Олимпиады-2020