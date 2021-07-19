Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
20 июля 2021 13:16

Картинки дня: 20 июля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
В зоопарке испанского города Гвадалахара пополнение в семье бегемотов

В зоопарке испанского города Гвадалахара пополнение в семье бегемотов

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха — один из двух главных мусульманских праздников

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха — один из двух главных мусульманских праздников

В Германии из-за наводнения погибли как минимум 164 человека. Только в одном районе Арвайлер количество жертв возросло до 117

В Германии из-за наводнения погибли как минимум 164 человека. Только в одном районе Арвайлер количество жертв возросло до 117

Сильные ливни привели к подтоплениям в Австрии

Сильные ливни привели к подтоплениям в Австрии

В Китае сегодня сошел с конвейера поезд, способный разгоняться до 600 километров в час. Он будет двигаться на магнитной подушке. Сейчас максимальная скорость движения рельсовых пассажирских поездов составляет в Китае 350 километров в час

В Китае сегодня сошел с конвейера поезд, способный разгоняться до 600 километров в час. Он будет двигаться на магнитной подушке. Сейчас максимальная скорость движения рельсовых пассажирских поездов составляет в Китае 350 километров в час

До открытия Олимпиады в Токио осталось два дня

До открытия Олимпиады в Токио осталось два дня

На Кубе проходят многотысячные демонстрации в поддержку правительства

На Кубе проходят многотысячные демонстрации в поддержку правительства

В 13 штатах на западе США 80 крупных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, выжгли растительность на площади более 400 тысяч гектаров

В 13 штатах на западе США 80 крупных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, выжгли растительность на площади более 400 тысяч гектаров