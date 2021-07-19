Картинки дня: 20 июля 2021 года, вторник

В зоопарке испанского города Гвадалахара пополнение в семье бегемотов
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха — один из двух главных мусульманских праздников
В Германии из-за наводнения погибли как минимум 164 человека. Только в одном районе Арвайлер количество жертв возросло до 117
Сильные ливни привели к подтоплениям в Австрии
В Китае сегодня сошел с конвейера поезд, способный разгоняться до 600 километров в час. Он будет двигаться на магнитной подушке. Сейчас максимальная скорость движения рельсовых пассажирских поездов составляет в Китае 350 километров в час
До открытия Олимпиады в Токио осталось два дня
На Кубе проходят многотысячные демонстрации в поддержку правительства
В 13 штатах на западе США 80 крупных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, выжгли растительность на площади более 400 тысяч гектаров