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21 июля 2021 12:49

Картинки дня: 21 июля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
В Британии цветут лавандовые поля

В Британии цветут лавандовые поля

За последние сутки в Центральном Китае прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения. Чжэнчжоу пострадал больше всего — там уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд количества осадков

За последние сутки в Центральном Китае прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения. Чжэнчжоу пострадал больше всего — там уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд количества осадков

Компания "Сухой" представила на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate

Компания "Сухой" представила на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate

Луна на фоне небосткреба Эмпайр стэйт билдинг в Нью-Йорке

Луна на фоне небосткреба Эмпайр стэйт билдинг в Нью-Йорке

В США космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

В США космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы

В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы

В американском штате Орегон сильнейшие лесные пожары вынудили тысячи людей экстренно эвакуироваться. В результате обширных возгораний не менее 160 жилых домов и хозяйственных построек были уничтожены

В американском штате Орегон сильнейшие лесные пожары вынудили тысячи людей экстренно эвакуироваться. В результате обширных возгораний не менее 160 жилых домов и хозяйственных построек были уничтожены

Мусульмане по всему миру отметили Курбан-байрам. В России праздник жертвоприношения прошел с соблюдением ограничений из-за COVID-19

Мусульмане по всему миру отметили Курбан-байрам. В России праздник жертвоприношения прошел с соблюдением ограничений из-за COVID-19

Владимир Путин приехал на Международный авиационно-космический салон МАКС. Президент не стал нарушать заведенную им традицию и съел мороженое

Владимир Путин приехал на Международный авиационно-космический салон МАКС. Президент не стал нарушать заведенную им традицию и съел мороженое