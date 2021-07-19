Картинки дня: 21 июля 2021 года, среда

В Британии цветут лавандовые поля
За последние сутки в Центральном Китае прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения. Чжэнчжоу пострадал больше всего — там уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрировали исторический рекорд количества осадков
Компания "Сухой" представила на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate
Луна на фоне небосткреба Эмпайр стэйт билдинг в Нью-Йорке
В США космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту
В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы
В американском штате Орегон сильнейшие лесные пожары вынудили тысячи людей экстренно эвакуироваться. В результате обширных возгораний не менее 160 жилых домов и хозяйственных построек были уничтожены
Мусульмане по всему миру отметили Курбан-байрам. В России праздник жертвоприношения прошел с соблюдением ограничений из-за COVID-19
Владимир Путин приехал на Международный авиационно-космический салон МАКС. Президент не стал нарушать заведенную им традицию и съел мороженое