Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
21 июля 2021 17:55

Пресс-показ многофигурной скульптурной композиции группы будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который будет создан на берегу Чудского озера в 2021 году.

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ