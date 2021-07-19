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22 июля 2021 12:22

Картинки дня: 22 июля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Полная Луна на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке

Полная Луна на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке

Серфингисты провели тренировки перед Олимпиадой-2020 в Токио

Серфингисты провели тренировки перед Олимпиадой-2020 в Токио

В Жуковском продолжает свою работу XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021

В Жуковском продолжает свою работу XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021

"Милуоки Бакс" стал чемпионом НБА впервые за 50 лет

"Милуоки Бакс" стал чемпионом НБА впервые за 50 лет

Акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Афинах

Акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Афинах

Принц Чарльза прибыл с визитом в Девоншир

Принц Чарльза прибыл с визитом в Девоншир

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Такое решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио, где 23 июля стартуют Игры-2020

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Такое решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио, где 23 июля стартуют Игры-2020

Число погибших из-за наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек. Спасатели продолжают эвакуировать граждан. Из опасных районов вывезли уже 256 тысяч человек

Число погибших из-за наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек. Спасатели продолжают эвакуировать граждан. Из опасных районов вывезли уже 256 тысяч человек

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» на ракете «Протон-М» стартовал к МКС с космодрома Байконур

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» на ракете «Протон-М» стартовал к МКС с космодрома Байконур