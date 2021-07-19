Картинки дня: 22 июля 2021 года, четверг

Полная Луна на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке
Серфингисты провели тренировки перед Олимпиадой-2020 в Токио
В Жуковском продолжает свою работу XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
"Милуоки Бакс" стал чемпионом НБА впервые за 50 лет
Акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Афинах
Принц Чарльза прибыл с визитом в Девоншир
Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Такое решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио, где 23 июля стартуют Игры-2020
Число погибших из-за наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 33 человек. Спасатели продолжают эвакуировать граждан. Из опасных районов вывезли уже 256 тысяч человек
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» на ракете «Протон-М» стартовал к МКС с космодрома Байконур