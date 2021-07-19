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23 июля 2021 13:04

Картинки дня: 23 июля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Ребенок играет с мыльными пузырями в Гайд-Парке в Лондоне

Ребенок играет с мыльными пузырями в Гайд-Парке в Лондоне

Сборная Бразилии по футболу победила национальную команду Германии в матче первого тура олимпийского турнира. Встреча состоялась в Иокогаме и завершилась со счётом 4:2

Сборная Бразилии по футболу победила национальную команду Германии в матче первого тура олимпийского турнира. Встреча состоялась в Иокогаме и завершилась со счётом 4:2

Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в провинции Хэнань в Китае, возросло до 33 человек

Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в провинции Хэнань в Китае, возросло до 33 человек

Сеодня в Токио открываются летние Олимпийские игры

Сеодня в Токио открываются летние Олимпийские игры

На Гаити прошли торжественная панихида и похороны убитого президента Жовенеля Моиза

На Гаити прошли торжественная панихида и похороны убитого президента Жовенеля Моиза

В Германии местные жители, волонтеры и армия продолжают расчистку улиц после недавнего разрушительного наводнения

В Германии местные жители, волонтеры и армия продолжают расчистку улиц после недавнего разрушительного наводнения

Российская олимпийская сборная по художественной гимнастике провела тренировку перед началом турнира

Российская олимпийская сборная по художественной гимнастике провела тренировку перед началом турнира

Нью-Йорк затянуло дымом из-за пожаров на западе США. Стихия бушует в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния

Нью-Йорк затянуло дымом из-за пожаров на западе США. Стихия бушует в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния

В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей

В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей