Картинки дня: 23 июля 2021 года, пятница

Ребенок играет с мыльными пузырями в Гайд-Парке в Лондоне
Сборная Бразилии по футболу победила национальную команду Германии в матче первого тура олимпийского турнира. Встреча состоялась в Иокогаме и завершилась со счётом 4:2
Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в провинции Хэнань в Китае, возросло до 33 человек
Сеодня в Токио открываются летние Олимпийские игры
На Гаити прошли торжественная панихида и похороны убитого президента Жовенеля Моиза
В Германии местные жители, волонтеры и армия продолжают расчистку улиц после недавнего разрушительного наводнения
Российская олимпийская сборная по художественной гимнастике провела тренировку перед началом турнира
Нью-Йорк затянуло дымом из-за пожаров на западе США. Стихия бушует в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния
В Лондоне на реке Темза прошла ежегодная перепись королевских лебедей