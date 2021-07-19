Картинки дня: 24 июля 2021 года, cуббота

Полнолуние над Нью-Йорком
Вид сверху на шоссейные гонки в Токио
Лесные пожары бушуют в штате Невада, США
Поединок фехтовальщиков Эли Дершвица из США и Ким Чон Хвана из Южной Кореи
Зрители наблюдают за Папой Римским Франциском, который читает молитву Ангел Господень в Ватикане на площади Святого Петра
Американец Чейз Калис из США во время заплыва на 400 м на Олимпиаде в Токио
Пострадавших от наводнения в китайском Чжэнчжоу эвакуируют в ковше бульдозера
Соревнования по бадминтону на Олимпиаде в Токио. Мужчины, парный разряд
Похороны жертв COVID-19 в Малайзии