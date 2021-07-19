Картинки дня: 25 июля 2021 года, воскресенье

Мастер тату работает над портретом врача-героя Сахар Фарес, погибшей в прошлом году во время взрыва в порту Бейрута
Члены сборной Хорватии по водному поло готовятся к игре против Казахстана на Олимпиаде в Токио
В Диснейленде прошла премьера фильма «Круиз по джунглям»
Последствия пожара Бутлега - одного из крупнейших пожаров в истории штата Орегон, США
Татуировка грузинского тяжелоатлета Шоты Мишвелидзе с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее» на латыни
В Нью-Джерси, США стартовал фестиваль воздушных шаров
Татьяна Шенмейкер из Южной Африки во время заплыва брассом на 100 м
На арене Макухари Мэссэ (Тиба, Япония) прошла 1/16 финала соревнований по шпаге
Моряки выстроились на палубе атомной подводной лодки К-549 «Князь Владимир» перед парадом ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге