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25 июля 2021 18:05

Картинки дня: 25 июля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Мастер тату работает над портретом врача-героя Сахар Фарес, погибшей в прошлом году во время взрыва в порту Бейрута

Мастер тату работает над портретом врача-героя Сахар Фарес, погибшей в прошлом году во время взрыва в порту Бейрута

Члены сборной Хорватии по водному поло готовятся к игре против Казахстана на Олимпиаде в Токио

Члены сборной Хорватии по водному поло готовятся к игре против Казахстана на Олимпиаде в Токио

В Диснейленде прошла премьера фильма «Круиз по джунглям»

В Диснейленде прошла премьера фильма «Круиз по джунглям»

Последствия пожара Бутлега - одного из крупнейших пожаров в истории штата Орегон, США

Последствия пожара Бутлега - одного из крупнейших пожаров в истории штата Орегон, США

Татуировка грузинского тяжелоатлета Шоты Мишвелидзе с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее» на латыни

Татуировка грузинского тяжелоатлета Шоты Мишвелидзе с олимпийским девизом «Быстрее, выше, сильнее» на латыни

В Нью-Джерси, США стартовал фестиваль воздушных шаров

В Нью-Джерси, США стартовал фестиваль воздушных шаров

Татьяна Шенмейкер из Южной Африки во время заплыва брассом на 100 м

Татьяна Шенмейкер из Южной Африки во время заплыва брассом на 100 м

На арене Макухари Мэссэ (Тиба, Япония) прошла 1/16 финала соревнований по шпаге

На арене Макухари Мэссэ (Тиба, Япония) прошла 1/16 финала соревнований по шпаге

Моряки выстроились на палубе атомной подводной лодки К-549 «Князь Владимир» перед парадом ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

Моряки выстроились на палубе атомной подводной лодки К-549 «Князь Владимир» перед парадом ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге