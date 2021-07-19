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26 июля 2021 8:17

Картинки дня: 26 июля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Итальянская дзюдоистка Одетте Джуффрида радуется бронзовой медали Олимпиады.

Итальянская дзюдоистка Одетте Джуффрида радуется бронзовой медали Олимпиады.

Президент России Владимир Путин принял участие в параде в честь Дня ВМФ.

Президент России Владимир Путин принял участие в параде в честь Дня ВМФ.

В районе города Золочев на западе Украины торжественно захоронили останки бойцов дивизии СС "Галичина".

В районе города Золочев на западе Украины торжественно захоронили останки бойцов дивизии СС "Галичина".

Жительница пострадавшего от лесных пожаров штата Орегон смотрит на пепелище своего дома.

Жительница пострадавшего от лесных пожаров штата Орегон смотрит на пепелище своего дома.

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио.

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио.

В Бразилии продолжаются беспорядки с участием противников президента Болсонару.

В Бразилии продолжаются беспорядки с участием противников президента Болсонару.

Париж. Участник уличного протеста против обязательной вакцинации от ковида.

Париж. Участник уличного протеста против обязательной вакцинации от ковида.

Эвакуация жителей затопленных из-за наводнения районов города Чэнчжоу в Китае.

Эвакуация жителей затопленных из-за наводнения районов города Чэнчжоу в Китае.