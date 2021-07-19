Картинки дня: 26 июля 2021 года, понедельник

Итальянская дзюдоистка Одетте Джуффрида радуется бронзовой медали Олимпиады.
Президент России Владимир Путин принял участие в параде в честь Дня ВМФ.
В районе города Золочев на западе Украины торжественно захоронили останки бойцов дивизии СС "Галичина".
Жительница пострадавшего от лесных пожаров штата Орегон смотрит на пепелище своего дома.
46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио.
В Бразилии продолжаются беспорядки с участием противников президента Болсонару.
Париж. Участник уличного протеста против обязательной вакцинации от ковида.
Эвакуация жителей затопленных из-за наводнения районов города Чэнчжоу в Китае.