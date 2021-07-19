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27 июля 2021 8:12

Картинки дня: 27 июля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Волонтер держит табличку "Снимите маски" для участников церемонии вручения медалей Олимпиады.

Волонтер держит табличку "Снимите маски" для участников церемонии вручения медалей Олимпиады.

Валерий Карпин официально назначен главным тренером футбольной сборной России.

Валерий Карпин официально назначен главным тренером футбольной сборной России.

Саблистки София Позднякова ("золото") и Софья Великая ("серебро") дают интервью после финала Олимпиады.

Саблистки София Позднякова ("золото") и Софья Великая ("серебро") дают интервью после финала Олимпиады.

Момент игры олимпийского турнира по баскетболу 3 х 3 с участием российских и французских сборных.

Момент игры олимпийского турнира по баскетболу 3 х 3 с участием российских и французских сборных.

Олимпийские соревнования по синхронным прыжкам.

Олимпийские соревнования по синхронным прыжкам.

Целующаяся пара на фестивале бодиарта в Нью-Йорке.

Целующаяся пара на фестивале бодиарта в Нью-Йорке.

В Боливии проходит вакцинация населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

В Боливии проходит вакцинация населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V".