Картинки дня: 27 июля 2021 года, вторник

Волонтер держит табличку "Снимите маски" для участников церемонии вручения медалей Олимпиады.
Валерий Карпин официально назначен главным тренером футбольной сборной России.
Саблистки София Позднякова ("золото") и Софья Великая ("серебро") дают интервью после финала Олимпиады.
Момент игры олимпийского турнира по баскетболу 3 х 3 с участием российских и французских сборных.
Олимпийские соревнования по синхронным прыжкам.
Целующаяся пара на фестивале бодиарта в Нью-Йорке.
В Боливии проходит вакцинация населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V".