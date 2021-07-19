Картинки дня: 28 июля 2021 года, среда

Колумбийская штангистка Мерседес Перес на олимпийских соревнованиях по тяжелой атлетике.
В Италии решение властей ввести пропуска для вакцинированных вызвало уличные протесты в Риме.
Одинокий зритель соревнований по настольному теннису в Токио.
Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в тхэквондо на Олимпиаде в весовой категории свыше 80 килограммов.
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала "золото" Олимпиады в командном многоборье.
Победители олимпийских игр вынуждены по команде снимать и надевать маски на церемонии вручения медалей.
Раздача гуманитарной помощи в столице Гаити городе Порт-о-Пренс.
Эта порция картофеля фри подаётся в одном из ресторанов Нью-Йорка по цене в 200 долларов. Рекордная стоимость блюда объясняется большим количеством трюфеля, добавленного к картошке.
Модуль "Пирс" российского сегмента МКС был успешно сведен с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс" и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.