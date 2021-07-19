Картинки дня: 29 июля 2021 года, четверг

Аннемик Ван Флейтен из Нидерландов празднует победу на олимпийской велотрассе.
Регбисты сборной Фиджи перед матчем олимпийского турнира.
Штангист празднует успешный выход на помост на олимпийских соревнованиях тяжелоатлетов.
Мужская сборная России обыграла команду Бразилии в третьем матче олимпийского группового этапа.
Никита Нагорный завоевал "бронзу" на олимпийских соревнованиях по многоборью спортивных гимнастов.
Миг четвертьфинального матча на олимпийском турнире по настольному теннису.
Медик отправляется к больному с диагнозом ковид в одной из деревень Омской области.
Во Львовской области проходят тактические учения "Три меча-2021" с участием военных из Украины, Литвы и Польши.