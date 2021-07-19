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29 июля 2021 8:35

Картинки дня: 29 июля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Аннемик Ван Флейтен из Нидерландов празднует победу на олимпийской велотрассе.

Аннемик Ван Флейтен из Нидерландов празднует победу на олимпийской велотрассе.

Регбисты сборной Фиджи перед матчем олимпийского турнира.

Регбисты сборной Фиджи перед матчем олимпийского турнира.

Штангист празднует успешный выход на помост на олимпийских соревнованиях тяжелоатлетов.

Штангист празднует успешный выход на помост на олимпийских соревнованиях тяжелоатлетов.

Мужская сборная России обыграла команду Бразилии в третьем матче олимпийского группового этапа.

Мужская сборная России обыграла команду Бразилии в третьем матче олимпийского группового этапа.

Никита Нагорный завоевал "бронзу" на олимпийских соревнованиях по многоборью спортивных гимнастов.

Никита Нагорный завоевал "бронзу" на олимпийских соревнованиях по многоборью спортивных гимнастов.

Миг четвертьфинального матча на олимпийском турнире по настольному теннису.

Миг четвертьфинального матча на олимпийском турнире по настольному теннису.

Медик отправляется к больному с диагнозом ковид в одной из деревень Омской области.

Медик отправляется к больному с диагнозом ковид в одной из деревень Омской области.

Во Львовской области проходят тактические учения "Три меча-2021" с участием военных из Украины, Литвы и Польши.

Во Львовской области проходят тактические учения "Три меча-2021" с участием военных из Украины, Литвы и Польши.