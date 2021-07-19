Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
30 июля 2021 8:53

Картинки дня: 30 июля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Эпизод матча олимпийского турнира по гандболу между командами Дании и Бахрейна.

Эпизод матча олимпийского турнира по гандболу между командами Дании и Бахрейна.

Сборная Великобритании готовится к защите ворот при угловом во время игры олимпийского турнира по хоккею на траве.

Сборная Великобритании готовится к защите ворот при угловом во время игры олимпийского турнира по хоккею на траве.

Японская атака против бразильского блока во время игры группового олимпийского турнира волейболисток.

Японская атака против бразильского блока во время игры группового олимпийского турнира волейболисток.

Бадминтонистки из Индонезии радуются выходу в полуфинал турнира Олимпиады.

Бадминтонистки из Индонезии радуются выходу в полуфинал турнира Олимпиады.

Регбистка из Фиджи уходит от канадской соперницы и заносит мяч на олимпийском турнире по регби - 7.

Регбистка из Фиджи уходит от канадской соперницы и заносит мяч на олимпийском турнире по регби - 7.

Китайские пловчихи радуются золотой олимпийской медали в эстафете 4 х 200 метров.

Китайские пловчихи радуются золотой олимпийской медали в эстафете 4 х 200 метров.

Болельщица японской сборной на трибунах олимпийского Токио.

Болельщица японской сборной на трибунах олимпийского Токио.

Камшибек Кункабаев из Казахстана пропускает удар от соперника на боксерском ринге Токио.

Камшибек Кункабаев из Казахстана пропускает удар от соперника на боксерском ринге Токио.

Семь человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на северо-западе Польши.

Семь человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на северо-западе Польши.