Картинки дня: 30 июля 2021 года, пятница

Эпизод матча олимпийского турнира по гандболу между командами Дании и Бахрейна.
Сборная Великобритании готовится к защите ворот при угловом во время игры олимпийского турнира по хоккею на траве.
Японская атака против бразильского блока во время игры группового олимпийского турнира волейболисток.
Бадминтонистки из Индонезии радуются выходу в полуфинал турнира Олимпиады.
Регбистка из Фиджи уходит от канадской соперницы и заносит мяч на олимпийском турнире по регби - 7.
Китайские пловчихи радуются золотой олимпийской медали в эстафете 4 х 200 метров.
Болельщица японской сборной на трибунах олимпийского Токио.
Камшибек Кункабаев из Казахстана пропускает удар от соперника на боксерском ринге Токио.
Семь человек получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на северо-западе Польши.