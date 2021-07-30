Картинки дня: 1 августа 2021 года, воскресенье

Россиянка Мария Полякова выполняет прыжок с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио
Туристы наблюдают за пожарным вертолетом, собирающим воду для тушения огромного лесного пожара возле курортного города Мармарис на Эгейском море
9-летний тигр Тино из Индонезийского зоопарка, идет на поправку после перенесенного в июле коронавируса
Пожарные бригады готовятся к тушению пожара Дикси, который бушует в Калифорнии с середины июля
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах фотографируется с памятником восстановлению Токио после цунами и ядерной аварии 2011 года
В Мексиканском городе Сьюдад-Хуаресе на стене памяти появляются все новые имена жертв коронавируса
В Гватемале проходят антипрезидентские протесты
109-я церемония вручения дипломов в частном иезуитском и исследовательском университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский (справа) принял участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине начала Варшавского восстания 1944 года