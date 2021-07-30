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1 августа 2021 17:28

Картинки дня: 1 августа 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Россиянка Мария Полякова выполняет прыжок с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио

Россиянка Мария Полякова выполняет прыжок с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио

Туристы наблюдают за пожарным вертолетом, собирающим воду для тушения огромного лесного пожара возле курортного города Мармарис на Эгейском море

Туристы наблюдают за пожарным вертолетом, собирающим воду для тушения огромного лесного пожара возле курортного города Мармарис на Эгейском море

9-летний тигр Тино из Индонезийского зоопарка, идет на поправку после перенесенного в июле коронавируса

9-летний тигр Тино из Индонезийского зоопарка, идет на поправку после перенесенного в июле коронавируса

Пожарные бригады готовятся к тушению пожара Дикси, который бушует в Калифорнии с середины июля

Пожарные бригады готовятся к тушению пожара Дикси, который бушует в Калифорнии с середины июля

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах фотографируется с памятником восстановлению Токио после цунами и ядерной аварии 2011 года

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах фотографируется с памятником восстановлению Токио после цунами и ядерной аварии 2011 года

В Мексиканском городе Сьюдад-Хуаресе на стене памяти появляются все новые имена жертв коронавируса

В Мексиканском городе Сьюдад-Хуаресе на стене памяти появляются все новые имена жертв коронавируса

В Гватемале проходят антипрезидентские протесты

В Гватемале проходят антипрезидентские протесты

109-я церемония вручения дипломов в частном иезуитском и исследовательском университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе

109-я церемония вручения дипломов в частном иезуитском и исследовательском университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский (справа) принял участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине начала Варшавского восстания 1944 года

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский (справа) принял участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине начала Варшавского восстания 1944 года