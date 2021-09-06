Картинки дня: 6 сентября 2021 года, понедельник

Собака режиссера фильма «Мона Лиза и кровавая Луна» Аны Лили Амирпур по кличке Бенни вышла на Красную дорожку 78-го Венецианского кинофестиваля.
В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов. Девочки родились со сросшимися задними частями голов.
Публика у скульптуры «Облачные врата» в парке Миллениум в Чикаго.
Модель ожидает своего выхода на неделе моды в Гарлеме на Манхэттене.
Сожжение фигуры во время традиционного фестиваля Фальяс в Валенсии.
Женщина-мигрантка с ребенком на руках стоит напротив строя солдат Национальной гвардии, блокирующих улицу во время операции по разгону каравана мигрантов из Центральной Америки.
Парад национальных флагов во время Церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио-2020.
В испанском городе в Вильясека-де-ла-Сагра прошел первый после пандемии фестиваль Бега с быками.
Одну из лидеров белорусских протестов, Марию Колесникову, приговорили к тюремному заключению на 11 лет.