Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
6 сентября 2021 14:51

Картинки дня: 6 сентября 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Собака режиссера фильма «Мона Лиза и кровавая Луна» Аны Лили Амирпур по кличке Бенни вышла на Красную дорожку 78-го Венецианского кинофестиваля.

Собака режиссера фильма «Мона Лиза и кровавая Луна» Аны Лили Амирпур по кличке Бенни вышла на Красную дорожку 78-го Венецианского кинофестиваля.

В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов. Девочки родились со сросшимися задними частями голов.

В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов. Девочки родились со сросшимися задними частями голов.

Публика у скульптуры «Облачные врата» в парке Миллениум в Чикаго.

Публика у скульптуры «Облачные врата» в парке Миллениум в Чикаго.

Модель ожидает своего выхода на неделе моды в Гарлеме на Манхэттене.

Модель ожидает своего выхода на неделе моды в Гарлеме на Манхэттене.

Сожжение фигуры во время традиционного фестиваля Фальяс в Валенсии.

Сожжение фигуры во время традиционного фестиваля Фальяс в Валенсии.

Женщина-мигрантка с ребенком на руках стоит напротив строя солдат Национальной гвардии, блокирующих улицу во время операции по разгону каравана мигрантов из Центральной Америки.

Женщина-мигрантка с ребенком на руках стоит напротив строя солдат Национальной гвардии, блокирующих улицу во время операции по разгону каравана мигрантов из Центральной Америки.

Парад национальных флагов во время Церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио-2020.

Парад национальных флагов во время Церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио-2020.

В испанском городе в Вильясека-де-ла-Сагра прошел первый после пандемии фестиваль Бега с быками.

В испанском городе в Вильясека-де-ла-Сагра прошел первый после пандемии фестиваль Бега с быками.

Одну из лидеров белорусских протестов, Марию Колесникову, приговорили к тюремному заключению на 11 лет.

Одну из лидеров белорусских протестов, Марию Колесникову, приговорили к тюремному заключению на 11 лет.