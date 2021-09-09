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9 сентября 2021 13:34

Картинки дня: 9 сентября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
У самки бегемота по кличке Джулка из Белградского зоопарка родился детеныш

У самки бегемота по кличке Джулка из Белградского зоопарка родился детеныш

Актриса Джейми Ли Кертис готовится к выходу на Красную дорожку 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

Актриса Джейми Ли Кертис готовится к выходу на Красную дорожку 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

Российские военнослужащие принимают участие в военных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на полигоне Эдельвейс близ города Балыкчи в Кыргызстане.

Российские военнослужащие принимают участие в военных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на полигоне Эдельвейс близ города Балыкчи в Кыргызстане.

На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана.

На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на торжестве в Пхеньяне, посвященном 73-й годовщине основания республики.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на торжестве в Пхеньяне, посвященном 73-й годовщине основания республики.

В Южной Корее создали робота-хамелеона, покрытого искусственной кожей, которая может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки.

В Южной Корее создали робота-хамелеона, покрытого искусственной кожей, которая может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки.

Туристам в Акапулько после мощных толчков землетрясения приходится ночевать у отелей на открытом воздухе.

Туристам в Акапулько после мощных толчков землетрясения приходится ночевать у отелей на открытом воздухе.

Тауэрский мост в Лондоне.

Тауэрский мост в Лондоне.

Вид на балконы дома, в котором проживают цыганские семьи, в словацком городе Кошице.

Вид на балконы дома, в котором проживают цыганские семьи, в словацком городе Кошице.