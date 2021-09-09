Картинки дня: 9 сентября 2021 года, четверг

У самки бегемота по кличке Джулка из Белградского зоопарка родился детеныш
Актриса Джейми Ли Кертис готовится к выходу на Красную дорожку 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Российские военнослужащие принимают участие в военных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на полигоне Эдельвейс близ города Балыкчи в Кыргызстане.
На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на торжестве в Пхеньяне, посвященном 73-й годовщине основания республики.
В Южной Корее создали робота-хамелеона, покрытого искусственной кожей, которая может менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки.
Туристам в Акапулько после мощных толчков землетрясения приходится ночевать у отелей на открытом воздухе.
Тауэрский мост в Лондоне.
Вид на балконы дома, в котором проживают цыганские семьи, в словацком городе Кошице.