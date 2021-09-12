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12 сентября 2021 16:27

Самые яркие моменты 4-го дня фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму глазами нашего фотографа Ивана Макеева

фестиваля "Таврида-Арт" глазами нашего фотографа Ивана Макеева
Иван МАКЕЕВ
Самые яркие моменты 4-го дня фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму глазами нашего фотографа Ивана Макеева

Самые яркие моменты 4-го дня фестиваля "Таврида-Арт" в Крыму глазами нашего фотографа Ивана Макеева