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15 сентября 2021 9:12

Ворошиловская батарея одна из самых известных достопримечательностей острова Русский во Владивостоке. В 1998 ее сняли с боевого дежурства и она стала музеем. Владимир Веленгурин 30 лет назад делал тут фоторепортаж. Посмотрите старые и новые фото

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Эти орудия могли за 25 километров уничтожать корабли противника

Эти орудия могли за 25 километров уничтожать корабли противника