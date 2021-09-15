Картинки дня: 15 сентября 2021 года, среда

Более 30 британских спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», успешно выведены на целевую орбиту
В стартовом матче Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "Челси" со счётом 0:1. Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов победил в Лондоне благодаря голу Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи
Осенняя презентация новинок Apple прошла в онлайн-формате
Так проходит дезинфекция помещений в одном из торговых центров столицы Тайваня
Иудейский обряд капарот в преддверии праздника Йом-Кипур
Международные миротворческие учения Shared Destiny 2021 вооруженных сил Китая, Монголии, Пакистана и Таиланда в китайской провинции Хэнань
Бродвейские театры в Нью-Йорке открылись после полутора лет перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19
Продолжается пасторский визит Папы Римского Франциска в Словакию
Марципановая голова Меркель призывает немцев голосовать за ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Избранные депутаты выберут нового канцлера. Сама Ангела Меркель уже выступила перед парламентом с прощальной речью