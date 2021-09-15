Картинки дня: 15 сентября 2021 года, среда

Марципановая голова Меркель призывает немцев голосовать за ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Избранные депутаты выберут нового канцлера. Сама Ангела Меркель уже выступила перед парламентом с прощальной речью