Картинки дня: 16 сентября 2021 года, четверг

В Лондоне появились скульптуры изо льда, установленные для привлечения внимания к проблеме водоснабжения из-за изменения климата
КНДР провела испытания двух баллистических ракет
Московский «Спартак» в стартовом матче группового раунда Лиги Европы уступил в родных стенах варшавской «Легии» — 0:1
Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила авиабазу Брайз Нортон в Оксфордшире
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что Федеральное бюро расследований проигнорировало ее жалобы на врача сборной США Ларри Нассара, насиловавшего спортсменку
Британские активисты провелю акцию в центре Лондона
Компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon с гражданским экипажем
Ежегодные военные учения "Ханьгуан" проходят на Тайване
Президент РФ Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ