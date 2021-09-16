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16 сентября 2021 11:52

Картинки дня: 16 сентября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
В Лондоне появились скульптуры изо льда, установленные для привлечения внимания к проблеме водоснабжения из-за изменения климата

В Лондоне появились скульптуры изо льда, установленные для привлечения внимания к проблеме водоснабжения из-за изменения климата

КНДР провела испытания двух баллистических ракет

КНДР провела испытания двух баллистических ракет

Московский «Спартак» в стартовом матче группового раунда Лиги Европы уступил в родных стенах варшавской «Легии» — 0:1

Московский «Спартак» в стартовом матче группового раунда Лиги Европы уступил в родных стенах варшавской «Легии» — 0:1

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила авиабазу Брайз Нортон в Оксфордшире

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила авиабазу Брайз Нортон в Оксфордшире

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что Федеральное бюро расследований проигнорировало ее жалобы на врача сборной США Ларри Нассара, насиловавшего спортсменку

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз заявила, что Федеральное бюро расследований проигнорировало ее жалобы на врача сборной США Ларри Нассара, насиловавшего спортсменку

Британские активисты провелю акцию в центре Лондона

Британские активисты провелю акцию в центре Лондона

Компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon с гражданским экипажем

Компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon с гражданским экипажем

Ежегодные военные учения "Ханьгуан" проходят на Тайване

Ежегодные военные учения "Ханьгуан" проходят на Тайване

Президент РФ Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент РФ Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ