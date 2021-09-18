Картинки дня: 18 сентября 2021 года, суббота

Заезд на педальных машинках в рамках фестиваля исторических автогонок Goodwood Revival в Великобритании
В Лондоне прошел благотворительный заплыв, посвященный детям с онкологией
Струнный квартет играет на борту лодки «Скрипка Ноя», построенной художником Ливио Де Марчи в память о жертвах коронавируса
В Париже открылась инсталляция «Триумфальная арка в обертке» по проекту знаменитого художника Христо, умершего год назад
Дайверы участвуют во Всемирном днем очистки на Филиппинах
Экипаж «Шэньчжоу-12» после трехмесячной миссии по строительству китайской космической станции «Тяньгун» благополучно вернулся на Землю
На острове Самос в Греции появился лагерь для мигрантов закрытого типа
Талисман английского футбольного клуба «Бернли» пчела Берти перед матчем с «Арсеналом»
100 роботов по имени «Пеппер » болеют за бейсбольную команду SoftBank Hawks в Фукуоке, Япония