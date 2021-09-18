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18 сентября 2021 16:46

Картинки дня: 18 сентября 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Заезд на педальных машинках в рамках фестиваля исторических автогонок Goodwood Revival в Великобритании

Заезд на педальных машинках в рамках фестиваля исторических автогонок Goodwood Revival в Великобритании

В Лондоне прошел благотворительный заплыв, посвященный детям с онкологией

В Лондоне прошел благотворительный заплыв, посвященный детям с онкологией

Струнный квартет играет на борту лодки «Скрипка Ноя», построенной художником Ливио Де Марчи в память о жертвах коронавируса

Струнный квартет играет на борту лодки «Скрипка Ноя», построенной художником Ливио Де Марчи в память о жертвах коронавируса

В Париже открылась инсталляция «Триумфальная арка в обертке» по проекту знаменитого художника Христо, умершего год назад

В Париже открылась инсталляция «Триумфальная арка в обертке» по проекту знаменитого художника Христо, умершего год назад

Дайверы участвуют во Всемирном днем очистки на Филиппинах

Дайверы участвуют во Всемирном днем очистки на Филиппинах

Экипаж «Шэньчжоу-12» после трехмесячной миссии по строительству китайской космической станции «Тяньгун» благополучно вернулся на Землю

Экипаж «Шэньчжоу-12» после трехмесячной миссии по строительству китайской космической станции «Тяньгун» благополучно вернулся на Землю

На острове Самос в Греции появился лагерь для мигрантов закрытого типа

На острове Самос в Греции появился лагерь для мигрантов закрытого типа

Талисман английского футбольного клуба «Бернли» пчела Берти перед матчем с «Арсеналом»

Талисман английского футбольного клуба «Бернли» пчела Берти перед матчем с «Арсеналом»

100 роботов по имени «Пеппер » болеют за бейсбольную команду SoftBank Hawks в Фукуоке, Япония

100 роботов по имени «Пеппер » болеют за бейсбольную команду SoftBank Hawks в Фукуоке, Япония