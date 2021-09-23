Картинки дня: 23 сентября 2021 года, четверг

На фоне резкого роста цен на электроэнергию и газ в магазинах Великобритании наблюдается дефицит ряда газированных напитков.
В Кении уничтожили изъятые у браконьеров рога единорога.
Празднование Суккота - одного из главных праздников иудаизма в Иерусалиме.
Девочка обнимает Папу римского Франциска I во время аудиенции.
На Канарских островах началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Лесной огонь стелется по территории национального парка в Калифорнии, США.
Необычный автобус на цветоводческой выставке в Челси, Англия.
В швейцарском Базеле открылась ярмарка искусства Art Basel, на которой будет представлено почти три сотни галерей с работами современных художников.