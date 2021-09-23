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23 сентября 2021 9:35

Картинки дня: 23 сентября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
На фоне резкого роста цен на электроэнергию и газ в магазинах Великобритании наблюдается дефицит ряда газированных напитков.

На фоне резкого роста цен на электроэнергию и газ в магазинах Великобритании наблюдается дефицит ряда газированных напитков.

В Кении уничтожили изъятые у браконьеров рога единорога.

В Кении уничтожили изъятые у браконьеров рога единорога.

Празднование Суккота - одного из главных праздников иудаизма в Иерусалиме.

Празднование Суккота - одного из главных праздников иудаизма в Иерусалиме.

Девочка обнимает Папу римского Франциска I во время аудиенции.

Девочка обнимает Папу римского Франциска I во время аудиенции.

На Канарских островах началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

На Канарских островах началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Лесной огонь стелется по территории национального парка в Калифорнии, США.

Лесной огонь стелется по территории национального парка в Калифорнии, США.

Необычный автобус на цветоводческой выставке в Челси, Англия.

Необычный автобус на цветоводческой выставке в Челси, Англия.

В швейцарском Базеле открылась ярмарка искусства Art Basel, на которой будет представлено почти три сотни галерей с работами современных художников.

В швейцарском Базеле открылась ярмарка искусства Art Basel, на которой будет представлено почти три сотни галерей с работами современных художников.