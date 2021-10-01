Картинки дня: 1 октября 2021 года, пятница

Пара больших панд из зоопарка в Малайзии побила мировой рекорд. У них родился третий детеныш
«Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Неаполе обыграл «Наполи» со счётом 2:3. Это первая победа москвичей в еврокубке в этом розыгрыше
1 октября - День вооруженных сил в Южной Корее
На Гавайях проснулся один из самых мощных вулканов мира - Килауэа, что значит "изрыгающий"
В Лондоне прошла акция экологов против изменения климата
Тайфун "Миндул" обрушился на побережье Японии
Анджелина Джоли посетила ежегодную церемония Variety Power Of Women в Беверли-Хиллз
Всемирная выставка Expo 2020 открылась в Дубае
Военный парад, в котором приняли участие служащие вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана состоялся в городе Хороге