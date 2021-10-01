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1 октября 2021 12:44

Картинки дня: 1 октября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Пара больших панд из зоопарка в Малайзии побила мировой рекорд. У них родился третий детеныш

Пара больших панд из зоопарка в Малайзии побила мировой рекорд. У них родился третий детеныш

«Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Неаполе обыграл «Наполи» со счётом 2:3. Это первая победа москвичей в еврокубке в этом розыгрыше

«Спартак» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в Неаполе обыграл «Наполи» со счётом 2:3. Это первая победа москвичей в еврокубке в этом розыгрыше

1 октября - День вооруженных сил в Южной Корее

1 октября - День вооруженных сил в Южной Корее

На Гавайях проснулся один из самых мощных вулканов мира - Килауэа, что значит "изрыгающий"

На Гавайях проснулся один из самых мощных вулканов мира - Килауэа, что значит "изрыгающий"

В Лондоне прошла акция экологов против изменения климата

В Лондоне прошла акция экологов против изменения климата

Тайфун "Миндул" обрушился на побережье Японии

Тайфун "Миндул" обрушился на побережье Японии

Анджелина Джоли посетила ежегодную церемония Variety Power Of Women в Беверли-Хиллз

Анджелина Джоли посетила ежегодную церемония Variety Power Of Women в Беверли-Хиллз

Всемирная выставка Expo 2020 открылась в Дубае

Всемирная выставка Expo 2020 открылась в Дубае

Военный парад, в котором приняли участие служащие вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана состоялся в городе Хороге

Военный парад, в котором приняли участие служащие вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана состоялся в городе Хороге