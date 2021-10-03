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3 октября 2021 16:54

Картинки дня: 3 октября 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Турции открыли исторический подводный парк Галлиполи на месте, где во время Первой мировой войны было затоплено 14 кораблей

В Турции открыли исторический подводный парк Галлиполи на месте, где во время Первой мировой войны было затоплено 14 кораблей

В Париже продолжается Неделя моды

В Париже продолжается Неделя моды

Победитель Лондонского марафона 2021 Сисай Лемма из Эфиопии

Победитель Лондонского марафона 2021 Сисай Лемма из Эфиопии

Праздник благословения животных на Филиппинах

Праздник благословения животных на Филиппинах

Женщина с ребенком наблюдают за извержением вулкана на канарском острове Ла-Пальма

Женщина с ребенком наблюдают за извержением вулкана на канарском острове Ла-Пальма

Антипрезидентская акция протеста в Сан-Паулу, Бразилия

Антипрезидентская акция протеста в Сан-Паулу, Бразилия

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Пател посетили молодежный центр HideOut в Манчестере

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Пател посетили молодежный центр HideOut в Манчестере

Международная книжная ярмарка в Эр-Рияде, Саудовская Аравиия

Международная книжная ярмарка в Эр-Рияде, Саудовская Аравиия

Тропический циклон «Шахин» обрушился на Маскат, столицу Омана

Тропический циклон «Шахин» обрушился на Маскат, столицу Омана