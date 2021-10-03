Картинки дня: 3 октября 2021 года, воскресенье

В Турции открыли исторический подводный парк Галлиполи на месте, где во время Первой мировой войны было затоплено 14 кораблей
В Париже продолжается Неделя моды
Победитель Лондонского марафона 2021 Сисай Лемма из Эфиопии
Праздник благословения животных на Филиппинах
Женщина с ребенком наблюдают за извержением вулкана на канарском острове Ла-Пальма
Антипрезидентская акция протеста в Сан-Паулу, Бразилия
Премьер-министр Британии Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити Пател посетили молодежный центр HideOut в Манчестере
Международная книжная ярмарка в Эр-Рияде, Саудовская Аравиия
Тропический циклон «Шахин» обрушился на Маскат, столицу Омана