Картинки дня: 4 октября 2021 года, понедельник

Болельщики наблюдают за коротким полетом автомобиля на соревнованиях по ралли в Финляндии.
Итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли после победного финиша однодневной велогонки «Париж – Рубэ», которая в этом году прошла в непростых погодных условиях.
Футболисты клуба "Эспаньол" празднуют забитый в ворота именитого "Реала" мяч в рамках чемпионата Испании.
Филиппины. Священник благословляет домашних животных на специальном пункте, где собакам и кошкам можно не покидать автомобили.
Модель на показе новой коллекции дизайнерского дома Lavin в Париже.
Более чем в тысяче городов Италии прошли выборы в местные органы власти. На фото голосует экс-премьер страны Сильвио Берлускони.
Российский борец Артур Найфонов одерживает победу над соперником на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло.
Ученые отмечают усиление потоков лавы вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося на Канарских островах.
Небоскреб Лахта-центр на фоне осеннего Петербурга.