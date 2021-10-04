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4 октября 2021 9:25

Картинки дня: 4 октября 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Болельщики наблюдают за коротким полетом автомобиля на соревнованиях по ралли в Финляндии.

Болельщики наблюдают за коротким полетом автомобиля на соревнованиях по ралли в Финляндии.

Итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли после победного финиша однодневной велогонки «Париж – Рубэ», которая в этом году прошла в непростых погодных условиях.

Итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли после победного финиша однодневной велогонки «Париж – Рубэ», которая в этом году прошла в непростых погодных условиях.

Футболисты клуба "Эспаньол" празднуют забитый в ворота именитого "Реала" мяч в рамках чемпионата Испании.

Футболисты клуба "Эспаньол" празднуют забитый в ворота именитого "Реала" мяч в рамках чемпионата Испании.

Филиппины. Священник благословляет домашних животных на специальном пункте, где собакам и кошкам можно не покидать автомобили.

Филиппины. Священник благословляет домашних животных на специальном пункте, где собакам и кошкам можно не покидать автомобили.

Модель на показе новой коллекции дизайнерского дома Lavin в Париже.

Модель на показе новой коллекции дизайнерского дома Lavin в Париже.

Более чем в тысяче городов Италии прошли выборы в местные органы власти. На фото голосует экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

Более чем в тысяче городов Италии прошли выборы в местные органы власти. На фото голосует экс-премьер страны Сильвио Берлускони.

Российский борец Артур Найфонов одерживает победу над соперником на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло.

Российский борец Артур Найфонов одерживает победу над соперником на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло.

Ученые отмечают усиление потоков лавы вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося на Канарских островах.

Ученые отмечают усиление потоков лавы вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося на Канарских островах.

Небоскреб Лахта-центр на фоне осеннего Петербурга.

Небоскреб Лахта-центр на фоне осеннего Петербурга.