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6 октября 2021 7:52

Картинки дня: 6 октября 2021 года,среда

REUTERSREUTERS
Экологический активист попытался сорвать показ модного дома Louis Vitton в Париже.

Экологический активист попытался сорвать показ модного дома Louis Vitton в Париже.

Актриса Юлия Пересильд рисует сердечко перед стартом к МКС.

Актриса Юлия Пересильд рисует сердечко перед стартом к МКС.

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира, завоевав золотую медаль мирового первенства по вольной борьбе в Осло.

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира, завоевав золотую медаль мирового первенства по вольной борьбе в Осло.

Вновь избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на церемонии инаугурации.

Вновь избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на церемонии инаугурации.

Интерактивная выставка, посвященная творчеству Гойи открылась в Мадриде.

Интерактивная выставка, посвященная творчеству Гойи открылась в Мадриде.

Студентки выбирают книги у здания вуза за спинами бойцов Талибана (организация запрещена в РФ) в Кабуле.

Студентки выбирают книги у здания вуза за спинами бойцов Талибана (организация запрещена в РФ) в Кабуле.

Пикет противников обязательной вакцинации для учителей в центре Нью-Йорка.

Пикет противников обязательной вакцинации для учителей в центре Нью-Йорка.

Велопрогулка по осеннему парку в Москве.

Велопрогулка по осеннему парку в Москве.