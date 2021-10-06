Картинки дня: 6 октября 2021 года,среда

Экологический активист попытался сорвать показ модного дома Louis Vitton в Париже.
Актриса Юлия Пересильд рисует сердечко перед стартом к МКС.
Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира, завоевав золотую медаль мирового первенства по вольной борьбе в Осло.
Вновь избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность на церемонии инаугурации.
Интерактивная выставка, посвященная творчеству Гойи открылась в Мадриде.
Студентки выбирают книги у здания вуза за спинами бойцов Талибана (организация запрещена в РФ) в Кабуле.
Пикет противников обязательной вакцинации для учителей в центре Нью-Йорка.
Велопрогулка по осеннему парку в Москве.