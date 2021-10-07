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7 октября 2021 8:52

Картинки дня: 7 октября 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Участники театрального представления, приуроченного к Дню вегетарианства в Бангкоке, Таиланд.

Участники театрального представления, приуроченного к Дню вегетарианства в Бангкоке, Таиланд.

Ажиотаж у пункта выдачи государственных документов в Кабуле. Накануне новая власть Афганистана объявила о возобновлении выдачи паспортов.

Ажиотаж у пункта выдачи государственных документов в Кабуле. Накануне новая власть Афганистана объявила о возобновлении выдачи паспортов.

Надпись "ЛЕНИН", выполненная из деревьев, в одном из районов Омской области.

Надпись "ЛЕНИН", выполненная из деревьев, в одном из районов Омской области.

В Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона с папой римским Франциском I.

В Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона с папой римским Франциском I.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Болельщик бразильского футбольного клуба "Коринтианс" перед началом игры.

Болельщик бразильского футбольного клуба "Коринтианс" перед началом игры.

В НХЛ проходят предсезонные матчи, в которых кипят нешуточные страсти и ни одна игра не обходится без потасовок на льду.

В НХЛ проходят предсезонные матчи, в которых кипят нешуточные страсти и ни одна игра не обходится без потасовок на льду.

Двухлетний пациент с коронавирусом в больнице Сент-Луиса, США.

Двухлетний пациент с коронавирусом в больнице Сент-Луиса, США.

Актриса Юлия Пересильд на борту МКС, куда успешно пристыковался космический корабль "Союз" с уникальным "киноэкипажем" на борту.

Актриса Юлия Пересильд на борту МКС, куда успешно пристыковался космический корабль "Союз" с уникальным "киноэкипажем" на борту.