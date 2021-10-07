Картинки дня: 7 октября 2021 года, четверг

Участники театрального представления, приуроченного к Дню вегетарианства в Бангкоке, Таиланд.
Ажиотаж у пункта выдачи государственных документов в Кабуле. Накануне новая власть Афганистана объявила о возобновлении выдачи паспортов.
Надпись "ЛЕНИН", выполненная из деревьев, в одном из районов Омской области.
В Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона с папой римским Франциском I.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Болельщик бразильского футбольного клуба "Коринтианс" перед началом игры.
В НХЛ проходят предсезонные матчи, в которых кипят нешуточные страсти и ни одна игра не обходится без потасовок на льду.
Двухлетний пациент с коронавирусом в больнице Сент-Луиса, США.
Актриса Юлия Пересильд на борту МКС, куда успешно пристыковался космический корабль "Союз" с уникальным "киноэкипажем" на борту.