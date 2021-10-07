Путину - 69! Лучшие снимки президента из архивов фотокорреспондента "КП" Владимира Веленгурина

Рамзан Кадыров у портретов отца и Владимира Путина.
Участники конкурса двойников Владимира Путина.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент Путин перед возложением цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Канун нового 2010 года в окружении сотрудников журналистского пула.
Вчера на берегу Черного моря с волонтерами молодежного стройотряда.
Голосование на президентских выборах 2018 года.
Владимир Путин во время концерта детей-дипломантов конкурса "Новые имена Подмосковья".