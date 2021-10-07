7 октября 2021 17:09

Путину - 69! Лучшие снимки президента из архивов фотокорреспондента "КП" Владимира Веленгурина

7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения. В 2021 году ему исполняется 69 лет. Обычно этот праздник российский лидер старается встречать в кругу самых близких людей. Но выходной не берет и встречи не отменяет. Среди самых необычных подарков, которые дарили Владимиру Путину на день рождения, был живой тигренок. Юной тигрице дали имя Маша, она два с половиной месяца прожила в резиденции Ново-Огарево. А когда полосатая красавица подросла, Машу передали в сафари-парк в Геленджике. Владимир Путин провел под пристальным взором камер больше 20 лет – с момента, когда сменил у руля президента России Бориса Ельцина. За это время в архиве сайта kp.ru накопилось множество фотографий с главой государства. В день рождения президента мы вспоминаем самые яркие кадры. И, конечно же, присоединяемся к сердечным поздравлениям!