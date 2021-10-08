Картинки дня: 8 октября 2021 года, пятница

В Барнауле день рождения Владимира Путина сторонники здорового образа жизни отметили заплывом в ледяной воде.
В Германии начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Загсенхаузен.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с речью на съезде Консервативной партии в Манчестере.
Закрашенные по требованиям новых властей лица моделей у входа в салон красоты в Кабуле.
Акция экологов у стен Лувра в Париже, призванная привлечь внимание к проблемам потепления климата.
В Нью-Йорке прошла традиционная ежегодная служба в память о погибших пожарных города.
Вид на Измайловский кремль в лучах осеннего заката в Москве.
Потоки вулканической лавы охлаждаются у берегов острова Ла Пальма, Канарские острова, Испания.
Немецкий ученый Бенджамин Лист празднует с коллегами присуждение Нобелевской премии по химии.