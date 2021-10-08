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8 октября 2021 8:45

Картинки дня: 8 октября 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
В Барнауле день рождения Владимира Путина сторонники здорового образа жизни отметили заплывом в ледяной воде.

В Барнауле день рождения Владимира Путина сторонники здорового образа жизни отметили заплывом в ледяной воде.

В Германии начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Загсенхаузен.

В Германии начался судебный процесс над 100-летним бывшим охранником концлагеря Загсенхаузен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с речью на съезде Консервативной партии в Манчестере.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с речью на съезде Консервативной партии в Манчестере.

Закрашенные по требованиям новых властей лица моделей у входа в салон красоты в Кабуле.

Закрашенные по требованиям новых властей лица моделей у входа в салон красоты в Кабуле.

Акция экологов у стен Лувра в Париже, призванная привлечь внимание к проблемам потепления климата.

Акция экологов у стен Лувра в Париже, призванная привлечь внимание к проблемам потепления климата.

В Нью-Йорке прошла традиционная ежегодная служба в память о погибших пожарных города.

В Нью-Йорке прошла традиционная ежегодная служба в память о погибших пожарных города.

Вид на Измайловский кремль в лучах осеннего заката в Москве.

Вид на Измайловский кремль в лучах осеннего заката в Москве.

Потоки вулканической лавы охлаждаются у берегов острова Ла Пальма, Канарские острова, Испания.

Потоки вулканической лавы охлаждаются у берегов острова Ла Пальма, Канарские острова, Испания.

Немецкий ученый Бенджамин Лист празднует с коллегами присуждение Нобелевской премии по химии.

Немецкий ученый Бенджамин Лист празднует с коллегами присуждение Нобелевской премии по химии.