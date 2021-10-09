Картинки дня: 9 октября 2021 года, суббота

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания основных участников боксерского шоу, в котором чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера
На испанском острове Пальма, страдающем от извержения вулкана, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 балла
Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. В финале соревнований в Осло россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1
Comic Con вернулся в Нью-Йорк после перерыва из-за пандемии. В прошлом году знаменитый на весь мир фестиваль массовой культуры, посвященный кино и комиксам, аниме и косплею впервые проходил в онлайн-формате из-за коронавируса
В зоопарке мексиканского города Гвадалахара в семье тигров родились три малыша
Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре. Автогол Милана Шкриньяра принес сборной России третью подряд победу под руководством Валерия Карпина в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022
Брифинг лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в Москве
День военно-воздушных сил отметили в Индии
Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг