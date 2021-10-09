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9 октября 2021 12:37

Картинки дня: 9 октября 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания основных участников боксерского шоу, в котором чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания основных участников боксерского шоу, в котором чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера

На испанском острове Пальма, страдающем от извержения вулкана, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 балла

На испанском острове Пальма, страдающем от извержения вулкана, зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 балла

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. В финале соревнований в Осло россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. В финале соревнований в Осло россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1

Comic Con вернулся в Нью-Йорк после перерыва из-за пандемии. В прошлом году знаменитый на весь мир фестиваль массовой культуры, посвященный кино и комиксам, аниме и косплею впервые проходил в онлайн-формате из-за коронавируса

Comic Con вернулся в Нью-Йорк после перерыва из-за пандемии. В прошлом году знаменитый на весь мир фестиваль массовой культуры, посвященный кино и комиксам, аниме и косплею впервые проходил в онлайн-формате из-за коронавируса

В зоопарке мексиканского города Гвадалахара в семье тигров родились три малыша

В зоопарке мексиканского города Гвадалахара в семье тигров родились три малыша

Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре. Автогол Милана Шкриньяра принес сборной России третью подряд победу под руководством Валерия Карпина в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022

Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре. Автогол Милана Шкриньяра принес сборной России третью подряд победу под руководством Валерия Карпина в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022

Брифинг лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в Москве

Брифинг лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в Москве

День военно-воздушных сил отметили в Индии

День военно-воздушных сил отметили в Индии

Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг

Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг