Картинки дня: 11 октября 2021 года, понедельник

На 65-м Лондонском кинофестивале состоялась премьера фильма «Нежный бар». Режиссером картины выступил Джордж Клуни, который пришел на показ с супругой Амалией
Финский пилот из команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Турции "Формулы-1"
Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций УЕФА
В городах Польши прошли массовые демонстрации за сохранение членства страны в ЕС
От наводнения в Китае пострадали почти два миллиона человек. Проливные дожди на прошлой неделе привели к обрушению домов и вызвали оползни в более чем 70 районах и городах
76-я годовщина основания Трудовой партии КНДР празднуется в эти дни в Пхеньяне
Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес и не смогла пробиться в 4-й круг турнира BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллс (США)
Ангела Меркель посетила мемориал жертвам Холокоста в Израиле. Она находится в этой стране с заключительным официальным визитом в качестве канцлера Германии
Золотая осень продолжается в Москве