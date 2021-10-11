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11 октября 2021 12:00

Картинки дня: 11 октября 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
На 65-м Лондонском кинофестивале состоялась премьера фильма «Нежный бар». Режиссером картины выступил Джордж Клуни, который пришел на показ с супругой Амалией

На 65-м Лондонском кинофестивале состоялась премьера фильма «Нежный бар». Режиссером картины выступил Джордж Клуни, который пришел на показ с супругой Амалией

Финский пилот из команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Турции "Формулы-1"

Финский пилот из команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Турции "Формулы-1"

Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

В городах Польши прошли массовые демонстрации за сохранение членства страны в ЕС

В городах Польши прошли массовые демонстрации за сохранение членства страны в ЕС

От наводнения в Китае пострадали почти два миллиона человек. Проливные дожди на прошлой неделе привели к обрушению домов и вызвали оползни в более чем 70 районах и городах

От наводнения в Китае пострадали почти два миллиона человек. Проливные дожди на прошлой неделе привели к обрушению домов и вызвали оползни в более чем 70 районах и городах

76-я годовщина основания Трудовой партии КНДР празднуется в эти дни в Пхеньяне

76-я годовщина основания Трудовой партии КНДР празднуется в эти дни в Пхеньяне

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес и не смогла пробиться в 4-й круг турнира BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллс (США)

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 19-летней канадке Лейле Фернандес и не смогла пробиться в 4-й круг турнира BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллс (США)

Ангела Меркель посетила мемориал жертвам Холокоста в Израиле. Она находится в этой стране с заключительным официальным визитом в качестве канцлера Германии

Ангела Меркель посетила мемориал жертвам Холокоста в Израиле. Она находится в этой стране с заключительным официальным визитом в качестве канцлера Германии

Золотая осень продолжается в Москве

Золотая осень продолжается в Москве