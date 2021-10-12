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12 октября 2021 12:00

Картинки дня: 12 октября 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp заявила, что больше не будет заставлять стюардесс носить высокие каблуки и узкие юбки-карандаши – вместо этого им предложены кроссовки и брюки

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp заявила, что больше не будет заставлять стюардесс носить высокие каблуки и узкие юбки-карандаши – вместо этого им предложены кроссовки и брюки

Сборная России по футболу победила команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе минимум второе место в группе. А в конце матча на поле выбежал фанат с файером

Сборная России по футболу победила команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе минимум второе место в группе. А в конце матча на поле выбежал фанат с файером

В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Колумба

В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Колумба

Актер Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Власть пса" в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля

Актер Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Власть пса" в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля

Лионель Месси забил юбилейный 80-й гол в составе национальной сборной Аргентины

Лионель Месси забил юбилейный 80-й гол в составе национальной сборной Аргентины

Австралийский штат Новый Южный Уэльс открылся после 108-дневного локдауна из-за коронавируса COVID-19

Австралийский штат Новый Южный Уэльс открылся после 108-дневного локдауна из-за коронавируса COVID-19

Ким Чен Ын посетил выставку оборонных разработок, посвященную 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын посетил выставку оборонных разработок, посвященную 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи

Америка готовится к празднику Хэллоуина

Америка готовится к празднику Хэллоуина

Из-за лавы извергающегося на острове Пальма в Испании вулкана загорелся цементный завод

Из-за лавы извергающегося на острове Пальма в Испании вулкана загорелся цементный завод