Картинки дня: 12 октября 2021 года, вторник

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp заявила, что больше не будет заставлять стюардесс носить высокие каблуки и узкие юбки-карандаши – вместо этого им предложены кроссовки и брюки
Сборная России по футболу победила команду Словении со счетом 2:1 и гарантировала себе минимум второе место в группе. А в конце матча на поле выбежал фанат с файером
В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Колумба
Актер Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Власть пса" в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля
Лионель Месси забил юбилейный 80-й гол в составе национальной сборной Аргентины
Австралийский штат Новый Южный Уэльс открылся после 108-дневного локдауна из-за коронавируса COVID-19
Ким Чен Ын посетил выставку оборонных разработок, посвященную 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи
Америка готовится к празднику Хэллоуина
Из-за лавы извергающегося на острове Пальма в Испании вулкана загорелся цементный завод