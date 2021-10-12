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12 октября 2021 14:25

Новый состав Госдумы VIII созыва провел свое первое пленарное заседание

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Новый состав Госдумы VIII созыва провел свое первое пленарное заседание

Новый состав Госдумы VIII созыва провел свое первое пленарное заседание