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13 октября 2021 11:03

Картинки дня: 13 октября 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
В Пхеньяне прошел авиапарад в рамках празднования 73-летия основания северокорейского государства

В Пхеньяне прошел авиапарад в рамках празднования 73-летия основания северокорейского государства

Королева Великобритании Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона

Королева Великобритании Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона

Лава из канарского вулкана на острове Ла Пальма устремилась к новым районам. Потоки движутся к северо-западу от основного склона. На пути у раскаленной магмы – жилые дома

Лава из канарского вулкана на острове Ла Пальма устремилась к новым районам. Потоки движутся к северо-западу от основного склона. На пути у раскаленной магмы – жилые дома

Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано, которые в декабре полетят на МКС, продолжают подготовку к экспедиции

Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано, которые в декабре полетят на МКС, продолжают подготовку к экспедиции

Золотая осень в Лондоне

Золотая осень в Лондоне

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло около острова Крит

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло около острова Крит

В Калифорнии вторые сутки бушует лесной пожар, который пока не могут локализовать. Из опасных районов эвакуируют жителей

В Калифорнии вторые сутки бушует лесной пожар, который пока не могут локализовать. Из опасных районов эвакуируют жителей

Девять человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Компасу" на Филиппинах

Девять человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Компасу" на Филиппинах

Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла с визитом в Москву

Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла с визитом в Москву