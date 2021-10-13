Картинки дня: 13 октября 2021 года, среда

В Пхеньяне прошел авиапарад в рамках празднования 73-летия основания северокорейского государства
Королева Великобритании Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона
Лава из канарского вулкана на острове Ла Пальма устремилась к новым районам. Потоки движутся к северо-западу от основного склона. На пути у раскаленной магмы – жилые дома
Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано, которые в декабре полетят на МКС, продолжают подготовку к экспедиции
Золотая осень в Лондоне
Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло около острова Крит
В Калифорнии вторые сутки бушует лесной пожар, который пока не могут локализовать. Из опасных районов эвакуируют жителей
Девять человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом "Компасу" на Филиппинах
Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла с визитом в Москву