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15 октября 2021 12:46

Картинки дня: 15 октября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Не менее семи человек погибли в результате перестрелки во время протестов шиитских партий в Бейруте

Не менее семи человек погибли в результате перестрелки во время протестов шиитских партий в Бейруте

Тушение природного пожара "Алисал" продолжается в Калифорнии

Тушение природного пожара "Алисал" продолжается в Калифорнии

Массовый митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в Тбилиси

Массовый митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в Тбилиси

The Rolling Stones зажгли в Калифорнии в рамках тура по Америке

The Rolling Stones зажгли в Калифорнии в рамках тура по Америке

Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня

Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня

Церемония вручения звезд "Мишлен" ресторанам и шеф-поварам Москвы прошла в концертном зале "Зарядье"

Церемония вручения звезд "Мишлен" ресторанам и шеф-поварам Москвы прошла в концертном зале "Зарядье"

Подготовка к полету на МКС основного экипажа 20-й экспедиции завершается в Звездном городке

Подготовка к полету на МКС основного экипажа 20-й экспедиции завершается в Звездном городке

На испанском острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла. Оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 26 дней назад

На испанском острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла. Оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 26 дней назад

Марш националистов состоялся в Киеве по случаю годовщины образования УПА

Марш националистов состоялся в Киеве по случаю годовщины образования УПА