Картинки дня: 15 октября 2021 года, пятница

Не менее семи человек погибли в результате перестрелки во время протестов шиитских партий в Бейруте
Тушение природного пожара "Алисал" продолжается в Калифорнии
Массовый митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в Тбилиси
The Rolling Stones зажгли в Калифорнии в рамках тура по Америке
Девять человек погибли, 44 пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Гаосюн на юге Тайваня
Церемония вручения звезд "Мишлен" ресторанам и шеф-поварам Москвы прошла в концертном зале "Зарядье"
Подготовка к полету на МКС основного экипажа 20-й экспедиции завершается в Звездном городке
На испанском острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла. Оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 26 дней назад
Марш националистов состоялся в Киеве по случаю годовщины образования УПА