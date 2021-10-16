16 октября 2021 15:14

Последняя в 2021 году церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля: фоторепортаж

Президентский полк провел последнюю в 2021 году церемонию развода пеших и конных караулов в Кремле. Сотни людей пришли субботним утром на Соборную площадь, чтобы увидеть церемонию. Среди них был и фотокорреспондент kp.ru Владимир Веленгурин. Последний в году развод караулов состоялся в условиях сильного ветра, которому не удалось сбить с толку ни лошадей, ни их всадников. Предстоящий зимний сезон военнослужащие продолжат тренировки – вплоть до возобновления церемонии в весеннее время. Президентский оркестр же сможет не только потренироваться, но и возобновить активную концертную деятельность. Напомним, церемония традиционно проводится на Соборной площади Московского Кремля с по субботам в 12:00 (мск). В 2020 году развод караулов не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.