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17 октября 2021 17:14

Картинки дня: 17 октября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Церемония рукоположения новых епископов в базилике Святого Петра в Ватикане

Церемония рукоположения новых епископов в базилике Святого Петра в Ватикане

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий после 12 дней на борту МКС вернулись на Землю

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий после 12 дней на борту МКС вернулись на Землю

Парижский международный марафон с рекордом выиграл Кенийский бегун Элиша Ротич

Парижский международный марафон с рекордом выиграл Кенийский бегун Элиша Ротич

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) продолжается уже месяц

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) продолжается уже месяц

Всеяпонский чемпионат по сумо в Кавасаки

Всеяпонский чемпионат по сумо в Кавасаки

«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в стартовом матче НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в стартовом матче НХЛ

В Афинах демонстранты вывесили флаг Тибета на Акрополе в знак протеста против проведения Олимпийских игр 2022 в Пекине

В Афинах демонстранты вывесили флаг Тибета на Акрополе в знак протеста против проведения Олимпийских игр 2022 в Пекине

Радуга рядом с кондоминиумом в Торонто

Радуга рядом с кондоминиумом в Торонто