Картинки дня: 17 октября 2021 года, воскресенье

Церемония рукоположения новых епископов в базилике Святого Петра в Ватикане
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий после 12 дней на борту МКС вернулись на Землю
Парижский международный марафон с рекордом выиграл Кенийский бегун Элиша Ротич
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) продолжается уже месяц
Всеяпонский чемпионат по сумо в Кавасаки
«Сан-Хосе» победил «Виннипег» в стартовом матче НХЛ
В Афинах демонстранты вывесили флаг Тибета на Акрополе в знак протеста против проведения Олимпийских игр 2022 в Пекине
Радуга рядом с кондоминиумом в Торонто