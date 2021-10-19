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19 октября 2021 10:15

Картинки дня: 19 октября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Первокурсники старейшего шотландского университета Сэнт-Эндрюс измазались пеной для бритья на традиционном мероприятии посвящения в студенты.

Первокурсники старейшего шотландского университета Сэнт-Эндрюс измазались пеной для бритья на традиционном мероприятии посвящения в студенты.

Жители Донецка провели митинг у здания СММ ОБСЕ с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера ЛНР Андрея Косяка.

Жители Донецка провели митинг у здания СММ ОБСЕ с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера ЛНР Андрея Косяка.

Работа пункта экспресс-тестирования на коронавирус в Москве.

Работа пункта экспресс-тестирования на коронавирус в Москве.

Активисты движения за свободу Тибета попытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня будущих Игр в Пекине.

Активисты движения за свободу Тибета попытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня будущих Игр в Пекине.

Победитель турнира "Мастерс" в Индиан-Уэлсе британец Кэмерон Норри с главным трофеем соревнований.

Победитель турнира "Мастерс" в Индиан-Уэлсе британец Кэмерон Норри с главным трофеем соревнований.

Посетители «Царства вечной мерзлоты» - туристического комплекса в Якутске.

Посетители «Царства вечной мерзлоты» - туристического комплекса в Якутске.

Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" - "Виннипег Джетс".

Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" - "Виннипег Джетс".

Болельщица бразильского футбольного клуба "Атлетико Паранаэнсе" перед началом матча.

Болельщица бразильского футбольного клуба "Атлетико Паранаэнсе" перед началом матча.

Актер Джонни Депп на красной дорожке кинофестиваля в Риме.

Актер Джонни Депп на красной дорожке кинофестиваля в Риме.