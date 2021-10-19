Картинки дня: 19 октября 2021 года, вторник

Первокурсники старейшего шотландского университета Сэнт-Эндрюс измазались пеной для бритья на традиционном мероприятии посвящения в студенты.
Жители Донецка провели митинг у здания СММ ОБСЕ с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера ЛНР Андрея Косяка.
Работа пункта экспресс-тестирования на коронавирус в Москве.
Активисты движения за свободу Тибета попытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня будущих Игр в Пекине.
Победитель турнира "Мастерс" в Индиан-Уэлсе британец Кэмерон Норри с главным трофеем соревнований.
Посетители «Царства вечной мерзлоты» - туристического комплекса в Якутске.
Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" - "Виннипег Джетс".
Болельщица бразильского футбольного клуба "Атлетико Паранаэнсе" перед началом матча.
Актер Джонни Депп на красной дорожке кинофестиваля в Риме.