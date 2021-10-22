Картинки дня: 22 октября 2021 года, пятница

Медики изучают поражение легких в ковид-отделении одной из московских больниц.
Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме.
В Японии проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.
Индийцы красочно отметили новости об отметке в 1 миллиард вакцинаций сограждан от ковида.
Сильный ветер повредил железнодорожное ограждение в Германии.
В Палестине наступил сезон сбора урожая оливок.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пытается совладать с приступом кашля во время выступления.
Во время игры Лиги Чемпионов УЕФА в Манчестере на поле выскочил болельщик и ухватил за майку звезду "МЮ" Криштиану Роналду.
Работа центра по реабилитации инвалидов гражданской войны в Кабуле.