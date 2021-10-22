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22 октября 2021 8:39

Картинки дня: 22 октября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Медики изучают поражение легких в ковид-отделении одной из московских больниц.

Медики изучают поражение легких в ковид-отделении одной из московских больниц.

Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме.

Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме.

В Японии проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.

В Японии проходят соревнования чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Индийцы красочно отметили новости об отметке в 1 миллиард вакцинаций сограждан от ковида.

Индийцы красочно отметили новости об отметке в 1 миллиард вакцинаций сограждан от ковида.

Сильный ветер повредил железнодорожное ограждение в Германии.

Сильный ветер повредил железнодорожное ограждение в Германии.

В Палестине наступил сезон сбора урожая оливок.

В Палестине наступил сезон сбора урожая оливок.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытается совладать с приступом кашля во время выступления.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытается совладать с приступом кашля во время выступления.

Во время игры Лиги Чемпионов УЕФА в Манчестере на поле выскочил болельщик и ухватил за майку звезду "МЮ" Криштиану Роналду.

Во время игры Лиги Чемпионов УЕФА в Манчестере на поле выскочил болельщик и ухватил за майку звезду "МЮ" Криштиану Роналду.

Работа центра по реабилитации инвалидов гражданской войны в Кабуле.

Работа центра по реабилитации инвалидов гражданской войны в Кабуле.