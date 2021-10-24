Картинки дня: 24 октября 2021 года, воскресенье

В Нью-Йорке прошел парад собак, посвященный празднику Хэллоуин
«Милан» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии. Форвард миланцев Златан Ибрагимович записал на свой счет забитый мяч на 90-й минуте встречи. Швед стал четвертым футболистом, забившим в чемпионате Италии в возрасте 40 лет и старше
Акция протеста в Лондоне против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
В американском Лас-Вегасе на Гран-при по фигурному катанию Skate America спортивные пары выступили с произвольными программами. Победу праздновал российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов
В Германии состоялся чемпионат бородачей
На острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, произошло самое мощное за последние полтора месяца землетрясение
В Таджикистане завершились масштабные военные учения с участием российских частей недалеко от границы с Афганистаном
В Донецке собрались пикетчики, выступающие против бездействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Пожар вспыхнул на контейнеровозе Zim Kingston, который находится близ границы между Канадой и США