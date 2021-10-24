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24 октября 2021 12:03

Картинки дня: 24 октября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Нью-Йорке прошел парад собак, посвященный празднику Хэллоуин

В Нью-Йорке прошел парад собак, посвященный празднику Хэллоуин

«Милан» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии. Форвард миланцев Златан Ибрагимович записал на свой счет забитый мяч на 90-й минуте встречи. Швед стал четвертым футболистом, забившим в чемпионате Италии в возрасте 40 лет и старше

«Милан» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии. Форвард миланцев Златан Ибрагимович записал на свой счет забитый мяч на 90-й минуте встречи. Швед стал четвертым футболистом, забившим в чемпионате Италии в возрасте 40 лет и старше

Акция протеста в Лондоне против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Акция протеста в Лондоне против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В американском Лас-Вегасе на Гран-при по фигурному катанию Skate America спортивные пары выступили с произвольными программами. Победу праздновал российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов

В американском Лас-Вегасе на Гран-при по фигурному катанию Skate America спортивные пары выступили с произвольными программами. Победу праздновал российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов

В Германии состоялся чемпионат бородачей

В Германии состоялся чемпионат бородачей

На острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, произошло самое мощное за последние полтора месяца землетрясение

На острове Пальма (Канарские острова, Испания), где продолжается извержение вулкана, произошло самое мощное за последние полтора месяца землетрясение

В Таджикистане завершились масштабные военные учения с участием российских частей недалеко от границы с Афганистаном

В Таджикистане завершились масштабные военные учения с участием российских частей недалеко от границы с Афганистаном

В Донецке собрались пикетчики, выступающие против бездействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

В Донецке собрались пикетчики, выступающие против бездействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Пожар вспыхнул на контейнеровозе Zim Kingston, который находится близ границы между Канадой и США

Пожар вспыхнул на контейнеровозе Zim Kingston, который находится близ границы между Канадой и США