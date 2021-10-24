Картинки дня: 24 октября 2021 года, воскресенье

«Милан» победил «Болонью» в матче чемпионата Италии. Форвард миланцев Златан Ибрагимович записал на свой счет забитый мяч на 90-й минуте встречи. Швед стал четвертым футболистом, забившим в чемпионате Италии в возрасте 40 лет и старше