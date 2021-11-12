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12 ноября 2021 12:47

Картинки дня: 12 ноября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Сезон карнавалов начинается в Германии в условиях пандемии коронавируса COVID-19

Сезон карнавалов начинается в Германии в условиях пандемии коронавируса COVID-19

В Варшаве многотысячный марш националистов завершился без происшествий.Мероприятие прошло по случаю Дня независимости Польши

В Варшаве многотысячный марш националистов завершился без происшествий.Мероприятие прошло по случаю Дня независимости Польши

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Кипр в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 со счетом 6-0

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Кипр в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 со счетом 6-0

102-й ежегодный парад в День ветеранов прошел в Нью-Йорке

102-й ежегодный парад в День ветеранов прошел в Нью-Йорке

Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни значительно снизилось, сообщила Пограничная стража Польши

Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни значительно снизилось, сообщила Пограничная стража Польши

Швейцарский Цюрих украсили световые инсталяции

Швейцарский Цюрих украсили световые инсталяции

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на Гран-при Японии

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на Гран-при Японии

Утро в Сибири

Утро в Сибири

В Индии проходит религиозный фестиваль Чхат Пуджа, который предполагает ритуальные купания в Ганге

В Индии проходит религиозный фестиваль Чхат Пуджа, который предполагает ритуальные купания в Ганге