Картинки дня: 12 ноября 2021 года, пятница

Сезон карнавалов начинается в Германии в условиях пандемии коронавируса COVID-19
В Варшаве многотысячный марш националистов завершился без происшествий.Мероприятие прошло по случаю Дня независимости Польши
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Кипр в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 со счетом 6-0
102-й ежегодный парад в День ветеранов прошел в Нью-Йорке
Число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни значительно снизилось, сообщила Пограничная стража Польши
Швейцарский Цюрих украсили световые инсталяции
Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на Гран-при Японии
Утро в Сибири
В Индии проходит религиозный фестиваль Чхат Пуджа, который предполагает ритуальные купания в Ганге