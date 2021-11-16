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16 ноября 2021 4:16

Картинки дня: 16 ноября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Италии на аукционе за рекордные 103 тысячи евро продали гигантский белый трюфель.

В Италии на аукционе за рекордные 103 тысячи евро продали гигантский белый трюфель.

Благодаря бдительности таксиста, удалось предотвратить теракт в британском Ливерпуле. Водитель такси покинул авто и заблокировал двери после того, как его пассажир неудачно попытался задействовать пояс смертника и начал буквально гореть заживо.

Благодаря бдительности таксиста, удалось предотвратить теракт в британском Ливерпуле. Водитель такси покинул авто и заблокировал двери после того, как его пассажир неудачно попытался задействовать пояс смертника и начал буквально гореть заживо.

Греческие медики потребовали от властей дополнительных соцгарантий из-за повышенной нагрузки в дни пандемии.

Греческие медики потребовали от властей дополнительных соцгарантий из-за повышенной нагрузки в дни пандемии.

Палатки иракских беженцев на КПП границы Беларуси и Польши.

Палатки иракских беженцев на КПП границы Беларуси и Польши.

Сербский теннисист Новак Джокович в рекордный седьмой раз стал лучшим игроком ATP-тура.

Сербский теннисист Новак Джокович в рекордный седьмой раз стал лучшим игроком ATP-тура.

Журналистам показали трёх львят, появившихся на свет в зоопарке немецкого Гельзенкирхена.

Журналистам показали трёх львят, появившихся на свет в зоопарке немецкого Гельзенкирхена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на съезде правящей партии страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на съезде правящей партии страны.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован в Вашингтоне после того, как отказался посетить заседание комиссии Конгресса.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован в Вашингтоне после того, как отказался посетить заседание комиссии Конгресса.

Британский певец YUNGBLUD во время выступления на церемонии вручения наград Европейского MTV в Будапеште.

Британский певец YUNGBLUD во время выступления на церемонии вручения наград Европейского MTV в Будапеште.