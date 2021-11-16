Картинки дня: 17 ноября 2021 года, среда

Участник протеста экологов у посольства Колумбии в Париже облил себя искусственной кровью.
Новый экипаж МКС в составе россиянина Александра Мисуркина и японцев Юсаку Маэдзава и Йодзо Хирано готовятся к отправке на орбиту.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на ежегодном торжественном банкете у лорд-мэра Лондона.
Украинские пограничники, охраняющие границу с Белоруссией, провели учения по отражению прорыва мигрантов.
Одежда, обувь и мусор, оставленные в белорусских лесах беженцами из Ирака, которые покинули палаточный лагерь у границы с Польшой.
Силуэт оленя в Ричмонд-парке, Великобритания.
В испанском городе Севилья прошел фестиваль танца фламенко.
В зоопарке чешского города Либерец водоплавающих птиц на зиму отправили в теплые павильоны.
Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в формате онлайн-саммита.