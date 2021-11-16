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17 ноября 2021 2:34

Картинки дня: 17 ноября 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
Участник протеста экологов у посольства Колумбии в Париже облил себя искусственной кровью.

Участник протеста экологов у посольства Колумбии в Париже облил себя искусственной кровью.

Новый экипаж МКС в составе россиянина Александра Мисуркина и японцев Юсаку Маэдзава и Йодзо Хирано готовятся к отправке на орбиту.

Новый экипаж МКС в составе россиянина Александра Мисуркина и японцев Юсаку Маэдзава и Йодзо Хирано готовятся к отправке на орбиту.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на ежегодном торжественном банкете у лорд-мэра Лондона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на ежегодном торжественном банкете у лорд-мэра Лондона.

Украинские пограничники, охраняющие границу с Белоруссией, провели учения по отражению прорыва мигрантов.

Украинские пограничники, охраняющие границу с Белоруссией, провели учения по отражению прорыва мигрантов.

Одежда, обувь и мусор, оставленные в белорусских лесах беженцами из Ирака, которые покинули палаточный лагерь у границы с Польшой.

Одежда, обувь и мусор, оставленные в белорусских лесах беженцами из Ирака, которые покинули палаточный лагерь у границы с Польшой.

Силуэт оленя в Ричмонд-парке, Великобритания.

Силуэт оленя в Ричмонд-парке, Великобритания.

В испанском городе Севилья прошел фестиваль танца фламенко.

В испанском городе Севилья прошел фестиваль танца фламенко.

В зоопарке чешского города Либерец водоплавающих птиц на зиму отправили в теплые павильоны.

В зоопарке чешского города Либерец водоплавающих птиц на зиму отправили в теплые павильоны.

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в формате онлайн-саммита.

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в формате онлайн-саммита.